Президент Латвии уверен, что ЕС примет положительные для Украины решения, несмотря на споры

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что Европейский Союз, несмотря на сопротивление отдельных государств-членов, в конце концов примет все положительные для Украины решения.

Об этом он заявил на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, комментируя результаты парламентских выборов в Нидерландах, передает "Европейская правда".

Ринкевичс напомнил, что ЕС состоит из 27 демократических стран, и в них на выборах к власти приходят разные политические партии с разными позициями, что вызывает "сложные обсуждения на уровне Европейского Союза, а также на уровне НАТО".

"Иногда приходится тратить немало усилий, немало времени. И, к сожалению, в определенной степени, это очень раздражает. Нам всем надо принять определенное решение быстро, ведь Украина нуждается в этой поддержке, а политический процесс является длительным. Но в конце концов решения принимаются", – добавил он.

Латвийский президент вспомнил о своем 12-летнем дипломатическом опыте, в частности свою первую встречу, после которой он считал, что согласия достичь не удалось – но через некоторое время "внезапно" ситуация все же оборачивалась иначе.

"Сейчас я более оптимистично отношусь (к этому. – Ред.). Да, возможно, нам понадобится больше обсуждений; возможно, нам понадобится больше времени – все равно единство (ЕС. – Ред.) останется, мы сможем принять необходимые решения, не только по поддержке Украины, но и по переговорному процессу с Украиной", – подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, на выборах в Нидерландах с огромным отрывом от оппонентов победу одержала Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.

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