Среди заложников, которых отпустил ХАМАС, есть граждане Германии
Пятница, 24 ноября 2023, 20:04
Среди тринадцати заложников, которых отпустили боевики ХАМАС в пятницу, есть четверо граждан Германии.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Вечером 24 ноября Армия обороны Израиля официально объявила о возвращении домой 13 заложников – женщин и детей, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.
Четверо из них имеют двойное гражданство Германии и Израиля. Это 34-летняя женщина и ее дети в возрасте 4 и 2 лет, а также 77-летняя женщина. Всех захватили в одном поселении вблизи сектора Газа.
Также известно, что среди заложников есть граждане Румынии и граждане Польши.
Напомним, на этой неделе правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.