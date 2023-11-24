Среди заложников, которых отпустил ХАМАС, есть граждане Германии

Среди тринадцати заложников, которых отпустили боевики ХАМАС в пятницу, есть четверо граждан Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вечером 24 ноября Армия обороны Израиля официально объявила о возвращении домой 13 заложников – женщин и детей, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Четверо из них имеют двойное гражданство Германии и Израиля. Это 34-летняя женщина и ее дети в возрасте 4 и 2 лет, а также 77-летняя женщина. Всех захватили в одном поселении вблизи сектора Газа.

Также известно, что среди заложников есть граждане Румынии и граждане Польши.

Напомним, на этой неделе правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение огня.