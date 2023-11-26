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Швейцарія надасть понад 3 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Неділя, 26 листопада 2023, 13:21

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine), метою якої є постачання українського зерна до найбідніших країн. 

Як повідомили у посольстві Швейцарії, пише "Європейська правда", про це заявив президент Швейцарії Ален Берсе під час саміту продовольчої безпеки у Києві. 

Берсе оголосив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків – близько 3,1 млн євро. 

Він зауважив також, що через агресивну війну РФ близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування. 

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Швеція оголосила про виділення на ініціативу додаткових понад 8 млн євро,  Фінляндія – 2 млн євро, а також коштів на розмінування сільгоспугідь в Україні. 

Латвія раніше анонсувала свій другий внесок у програму у розмірі 50 тисяч євро.  

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Швейцарія