Швейцарія надасть понад 3 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine), метою якої є постачання українського зерна до найбідніших країн.

Як повідомили у посольстві Швейцарії, пише "Європейська правда", про це заявив президент Швейцарії Ален Берсе під час саміту продовольчої безпеки у Києві.

Берсе оголосив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків – близько 3,1 млн євро.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j November 26, 2023

Він зауважив також, що через агресивну війну РФ близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування.

Швеція оголосила про виділення на ініціативу додаткових понад 8 млн євро, Фінляндія – 2 млн євро, а також коштів на розмінування сільгоспугідь в Україні.

Латвія раніше анонсувала свій другий внесок у програму у розмірі 50 тисяч євро.