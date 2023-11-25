Зеленський говорив з президентом Швейцарії про розмінування та Формулу миру
Субота, 25 листопада 2023, 15:44
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Федеральної ради Швейцарії Аленом Берсе.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у Facebook.
За його словами, він обговорив з Берсе питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів РФ, а також Формулу миру.
"Цінуємо допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України. Дякую за гуманітарну підтримку нашої держави, наших людей", – зазначив Зеленський.
Зранку стало відомо, що Ален Берсе приїхав до України для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрічі з Зеленським.
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