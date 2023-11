Швеція виділить ще понад 8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Швеція оголосила про виділення додаткових понад 8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine), метою якої є транспортування українського зерна до найбідніших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці прем’єр-міністра Швеції.

"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (8,7 млн євро) на ініціативу "Зерно з України", що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у заяві від імені прем’єра Ульфа Крістерссона.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression.