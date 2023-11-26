Швеція виділить ще понад 8 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Швеція оголосила про виділення додаткових понад 8 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України" (Grain From Ukraine), метою якої є транспортування українського зерна до найбідніших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційній сторінці прем’єр-міністра Швеції.

"Радий оголосити, що Швеція надасть ще 100 млн шведських крон (8,7 млн євро) на ініціативу "Зерно з України", що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою. Україна продовжує робити внесок у глобально продовольчу безпеку, попри те, що Росія продовжує свою агресивну війну", – йдеться у заяві від імені прем’єра Ульфа Крістерссона.

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. November 26, 2023

Нагадаємо, перед цим Фінляндія оголосила про виділення на ініціативу 2 млн євро, а також додаткових коштів на розмінування сільськогосподарських земель в Україні у регіонах, де велися бойові дії.

Латвія в середині листопада оголосила, що виділяє на програму другий свій внесок у розмірі 50 тисяч євро.