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Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

Воскресенье, 26 ноября 2023, 13:21

Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны.

Как сообщили в посольстве Швейцарии, пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве.

Берсе объявил, что Швейцария выделит для Всемирной продовольственной программы, которая реализует инициативу, 3 млн швейцарских франков – около 3,1 млн евро.

Он отметил также, что из-за агрессивной войны РФ около 11 млн украинцев нуждаются в помощи продуктами питания.

Швеция объявила о выделении на инициативу дополнительных более 8 млн евро, Финляндия – 2 млн евро, а также средств на разминирование сельхозугодий в Украине.

Латвия ранее анонсировала свой второй вклад в программу в размере 50 тысяч евро.

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Швейцария