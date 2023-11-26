Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны.

Как сообщили в посольстве Швейцарии, пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве.

Берсе объявил, что Швейцария выделит для Всемирной продовольственной программы, которая реализует инициативу, 3 млн швейцарских франков – около 3,1 млн евро.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j November 26, 2023

Он отметил также, что из-за агрессивной войны РФ около 11 млн украинцев нуждаются в помощи продуктами питания.

Швеция объявила о выделении на инициативу дополнительных более 8 млн евро, Финляндия – 2 млн евро, а также средств на разминирование сельхозугодий в Украине.

Латвия ранее анонсировала свой второй вклад в программу в размере 50 тысяч евро.