Швейцария предоставит более 3 млн евро на инициативу "Зерно из Украины"

Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны.

Как сообщили в посольстве Швейцарии, пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве.

Берсе объявил, что Швейцария выделит для Всемирной продовольственной программы, которая реализует инициативу, 3 млн швейцарских франков – около 3,1 млн евро.

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j