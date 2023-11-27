Уряд Грузії схвалив план виконання "кандидатських" рекомендацій Єврокомісії

Комісія з питань європейської інтеграції при уряді Грузії на засіданні в понеділок, 27 листопада, схвалила план виконання рекомендацій Європейської комісії для отримання статусу кандидата на вступ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба грузинського уряду.

Зазначають, що на засіданні комісії з євроінтеграції "було обговорено порядок денний реформ Грузії та схвалено план дій із виконання рекомендацій Європейської комісії".

Уряд Грузії не уточнює подробиць плану, але вказує, що його готували "всі відповідні установи" за координацією Міністерства закордонних справ. Він містить "конкретні кроки, які мають бути здійснені в межах рекомендацій".

"Згідно з рішенням комісії, план дій передадуть Європейській комісії", – йдеться в повідомленні.

Європейська комісія на початку листопада підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство за умови виконання Тбілісі низки кроків. Серед них - необхідність дотримання Грузією зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, здійснення чесних виборів, а також судова реформа, боротьба з корупцією та деолігархізація.

Рішення ще мають схвалити лідери ЄС на саміті 14-15 грудня.

Минулого року Європейська рада відмовилась надавати Грузії статус кандидата на членство в ЄС, обмежившись визнанням європейської перспективи.

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