Правительство Грузии одобрило план выполнения "кандидатских" рекомендаций Еврокомиссии

Комиссия по вопросам европейской интеграции при правительстве Грузии на заседании в понедельник, 27 ноября, одобрила план выполнения рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата на вступление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба грузинского правительства.

Отмечается, что на заседании комиссии по евроинтеграции "была обсуждена повестка дня реформ Грузии и одобрен план действий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии".

Правительство Грузии не уточняет подробностей плана, но указывает, что его готовили "все соответствующие учреждения" при координации Министерства иностранных дел. Он содержит "конкретные шаги, которые должны быть осуществлены в рамках рекомендаций".

"Согласно решению комиссии, план действий передадут Европейской комиссии", – говорится в сообщении.

Европейская комиссия в начале ноября поддержала предоставление Грузии статуса кандидата на членство при условии выполнения Тбилиси ряда шагов. Среди них – необходимость соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности ЕС, проведение честных выборов, а также судебная реформа, борьба с коррупцией и деолигархизация.

Решение еще должны одобрить лидеры ЕС на саммите 14-15 декабря.

В прошлом году Европейский совет отказался предоставлять Грузии статус кандидата на членство в ЕС, ограничившись признанием европейской перспективы.

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