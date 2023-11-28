Спікер Палати представників Конгресу США впевнений у схваленні допомоги Україні і Ізраїлю

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він "впевнений і оптимістичний", що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят – за умови, що законодавці зможуть об'єднатися навколо змін у політиці безпеки кордонів, яких домагаються республіканці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Я думаю, що все це станеться найближчими днями. Я впевнений і оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити – подолати цей бар'єр ", – сказав він на заході в Сарасоті, штат Флорида.

Джонсон сказав, що існує "відчуття невідкладності" в отриманні допомоги як для Ізраїлю, так і для України, додавши, що між членами Конгресу ведеться "багато вдумливих переговорів, які тривають". Він сказав, що листувався з сенаторами, які беруть участь у цих переговорах, під час перельоту з Луїзіани до Флориди в понеділок.

Нещодавно призначений спікер заявив, що допомога Ізраїлю є "головним пріоритетом" для США і назвав допомогу Україні "ще одним пріоритетом".

"Звичайно, ми не можемо дозволити Владіміру Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання допомоги", – сказав він.

"Ми сказали, що якщо ми хочемо надати додаткову допомогу Україні, а більшість членів Конгресу вважають це важливим, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики", – додав Джонсон.

Як повідомлялося, Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.