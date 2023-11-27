У Сенаті США планують голосування за допомогу Україні на першому тижні грудня

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Заява Шумера в неділю чинить тиск на законодавців з метою укладення угоди про безпеку кордонів, яка може поєднуватися з наданням вкрай необхідної допомоги двом союзникам США. Республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордонів як частину будь-якого законопроєкту про додаткові витрати, сподіваючись, що така угода може заохотити неприхильну до України більшість Республіканської партії в Палаті представників Конгресу.

Шумер назвав цю вимогу щодо кордону "найбільшою затримкою" у виділенні нових коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

"Це призвело до того, що це заангажоване питання стало пріоритетом двопартійної більшості", – заявив Шумер у листі "Дорогий колего", адресованому сенаторам. Лідер демократів заявив, що його фракція, яка складається з 51 члена, "готова працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Він також закликав демократів більше взаємодіяти з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду, що він також намагався зробити напередодні канікул на День подяки. Він попередив, що попереду довгі ночі і дні, а також можлива робота на вихідних.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна група, яка сподівається укласти угоду, що поєднає запит Байдена на виділення понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами в політиці надання притулку та умовно-дострокового звільнення в США.

Напередодні перерви на День подяки питання притулку було найбільшою перешкодою для просування вперед.

Майже напевно знайдуться 60 голосів для надання Україні ще десятків мільярдів доларів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди щодо кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підтримає законопроєкт, який не містить положень про безпеку кордону. Цієї осені Конгрес вже двічі ухвалював законопроєкти про витрати, які не передбачають допомоги Україні, і в новому році ситуація буде тільки ускладнюватися.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в нашій підтримці українського народу та його військових", – написав Шумер у своєму листі. "Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, але й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін – це знахабнілий Путін", – додав він.

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.