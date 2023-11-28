Спикер Палаты представителей Конгресса США уверен в одобрении помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до праздников – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений в политике безопасности границ, которых добиваются республиканцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Я думаю, что все это произойдет в ближайшие дни. Я уверен и оптимистично настроен, что мы сможем это сделать – преодолеть этот барьер", – сказал он на мероприятии в Сарасоте, штат Флорида.

Джонсон сказал, что существует "ощущение неотложности" в получении помощи как для Израиля, так и для Украины, добавив, что между членами Конгресса ведется "много вдумчивых переговоров, которые продолжаются". Он сказал, что переписывался с сенаторами, участвующими в этих переговорах, во время перелета из Луизианы во Флориду в понедельник.

Недавно назначенный спикер заявил, что помощь Израилю является "главным приоритетом" для США и назвал помощь Украине "еще одним приоритетом".

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину пройти маршем через Европу, и мы понимаем необходимость оказания помощи", – сказал он.

"Мы сказали, что если мы хотим оказать дополнительную помощь Украине, а большинство членов Конгресса считают это важным, мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики", – добавил Джонсон.

Как сообщалось, Государственный департамент США оптимистично настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозила из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.

Ранее сообщалось, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе.