У Держдепі оптимістичні щодо схвалення додаткового фінансування США для України

Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

Про це на брифінгу в понеділок заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується України, ми оптимістично налаштовані щодо додаткового пакета допомоги США", – сказав посадовець.

Він звернув увагу на те, що Сенат готується ухвалити рішення щодо пакета "протягом наступних кількох тижнів", а в Палаті представників США "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція".

"Очевидно, що будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників", – додав О’Браєн.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.