НУО Польщі закликали уряд і президента до врегулювання ситуації з блокадою кордону

Декілька неурядових організацій Польщі звернулися до польського уряду, президента і всіх зацікавлених сторін з закликом вжити кроки для врегулювання ситуації з блокування прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст звернення, оприлюднений Фундацією імені Стефана Баторія у Варшаві.

Автори звернення заявили про розуміння складної ситуації польських перевізників, які, залишені самі на себе, без підтримки польської держави, діють на захист своїх життєво важливих інтересів.

"Поважаючи їхнє право на захист джерел існування та гідного життя, ми висловлюємо стурбованість тим, що в умовах війни, яка триває, обрана форма протесту може призвести до серйозних наслідків для військових зусиль України і наших взаємних відносин", – заявляють польські неурядові організації.

Вони висловили солідарність із закликом українських громадських організацій до припинення блокади, опублікованим кілька днів тому. Тому вони закликають польську владу – уряд і президента — терміново розпочати переговори з протестувальниками про умови припинення цієї форми протесту.

"Продовження блокування прикордонних переходів становить загрозу для функціонування української держави, а отже, і для безпеки Польщі" – наголошено у зверненні.

НУО звернулися до організаторів блокади з проханням відмовитися від цієї форми протесту.

"Закликаємо їх не загострювати конфлікт і спробувати вирішити його шляхом переговорів. Закликаємо польський уряд, президента та всі зацікавлені сторони якнайшвидше розпочати переговори, які приведуть до системного рішення, що забезпечить справедливі умови конкуренції між транспортними компаніями з України та Європейського Союзу", – йдеться у тексті звернення.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск напередодні звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

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