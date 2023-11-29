Туск звинуватив уряд Польщі у бездіяльності в ситуації з блокадою кордону з Україною

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

У вівторок у Сеймі лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска запитали про цей протест. На зауваження журналістів про те, що його уряду доведеться зіткнутися з цією проблемою через два тижні, він відповів, що розв'язуватиме цю проблему "не через два тижні".

"Я, наприклад, сьогодні зустрічаюся з експертами та тими політиками, які будуть займатися цими питаннями", – підкреслив він. "Також сьогодні після обіду у нас все одно буде брифінг з питання перевізників і протесту на українському кордоні", – повідомив він.

Говорячи про призначення нового уряду прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, він сказав, що "оскільки вони удають, що призначили справжній уряд, то вони могли б і удати й те, що займаються реальними проблемами".

"Оскільки вони вдають, ніби зараз створюють справжній уряд, то могли б і повдавати, що займаються реальними проблемами. Таку бездіяльність не можна вибачити, тому що таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси", – заявив Туск.

"Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія "Право і справедливість", Моравецький і Качинський фатально, дуже по-дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту", – зазначив політик.

"На початку, коли це було доречно, вони демонстрували радикально проукраїнську позицію, повністю забуваючи про польські інтереси", – підкреслив Туск.

За його словами, "з Україною треба жити у дружбі, підтримці, але водночас не нехтувати польськими інтересами".

"Вони повністю цим знехтували, а коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а згодом взагалі відвернулися від проблеми на кордоні", – оцінив Туск.

"Це скандал, тому що навіть у такому питанні, як протест водіїв, вони поставили під загрозу наші фундаментальні інтереси, відносини з Україною, Росією, Європою", – підкреслив Туск.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.