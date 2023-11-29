НПО Польши призвали правительство и президента к урегулированию ситуации с блокадой границы

Ряд неправительственных организаций Польши обратились к польскому правительству, президенту и всем заинтересованным сторонам предпринять шаги для урегулирования ситуации с блокированием пограничных переходов на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст обращения, обнародованный Фондом имени Стефана Батория в Варшаве.

Авторы обращения заявили о понимании сложной ситуации польских перевозчиков, которые, оставленные сами на себя, без поддержки польского государства, действуют в защиту своих жизненно важных интересов.

"Уважая их право на защиту источников существования и достойной жизни, мы выражаем обеспокоенность тем, что в условиях продолжающейся войны выбранная форма протеста может привести к серьезным последствиям для военных усилий Украины и наших взаимных отношений", – заявляют польские неправительственные организации.

Они выразили солидарность с призывом украинских общественных организаций к прекращению блокады, опубликованным несколько дней назад. Поэтому они призывают польские власти – правительство и президента – срочно начать переговоры с протестующими об условиях прекращения этой формы протеста.

"Продолжение блокирования пограничных переходов представляет угрозу для функционирования украинского государства, а следовательно, и для безопасности Польши", – отмечается в обращении.

НПО обратились к организаторам блокады с просьбой отказаться от этой формы протеста.

"Призываем их не обострять конфликт и попытаться решить его путем переговоров. Призываем польское правительство, президента и все заинтересованные стороны как можно быстрее начать переговоры, которые приведут к системному решению, которое обеспечит справедливые условия конкуренции между транспортными компаниями из Украины и Европейского Союза", – говорится в тексте обращения.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск накануне обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пограничных переходов на границе с Украиной.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.