Литва закликає зберегти допомогу Україні зброєю через Європейський фонд миру

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що без розширення Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого компенсуються поставки зброї Україні, малі держави ЄС зазнають труднощів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Ландсбергіс сказав в інтерв’ю Politico.

Застереження голови литовського МЗС пролунало в той час, як Угорщина блокує спробу виділити на Європейський фонд миру додаткові 20 мільярдів євро для фінансування військової допомоги Україні на подальші чотири роки.

"Проблема полягає в тому, що якщо ЄФМ більше не буде продовжувати свою діяльність... маленькі країни, такі як моя, не зможуть допомагати Україні тими ресурсами, які у нас є", – пояснив він.

Лансбергіс додав, що занепокоєння щодо політичної підтримки України з боку ЄС "вочевидь" зростає.

"Подивіться на дебати в Раді ЄС із закордонних справ, в Європейській раді, на дебати про ЄФМ, про 20 мільярдів євро – все це неймовірно складно. Спочатку була Угорщина, тепер усе більше країн сумніваються, чи є шлях, яким варто йти", – заявив міністр.

Він висловив готовність підтримати "адаптацію" Європейського фонду миру, щоб урахувати занепокоєння країн, що вагаються. Йдеться зокрема про більшу прозорість і зв’язок із "реальними потребами України".

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС через відмову підтримати додаткове фінансування для України, включно з 20 мільярдами євро для Європейського фонду миру.