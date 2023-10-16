ЗМІ: У ЄС не очікують схвалення 20 млрд євро для допомоги Україні зброєю до кінця року

Переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються, й у Євросоюзі не очікують узгодження рішення до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.

Про це стало відомо порталу Euractiv від співрозмовників у ЄС, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, про план виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру вперше стало офіційно відомо в липні. Тоді топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що може йтись про чотирирічний "спецфонд" по 5 мільярдів євро на рік.

Очікується, що на черговому грудневому саміті лідери 27 країн ЄС обговорять перегляд бюджету, запропонований Європейською комісією, зокрема створення нового фонду стратегічних технологій і поповнення Європейського фонду миру.

Цей фонд країни-члени ЄС вважають вирішальним фактором у наданні зброї Україні, оскільки він відшкодовуватиме їм вартість поставок. А його збільшення – частиною "безпекових зобов’язань", які Євросоюз пропонував Україні.

"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання до засідання Європейської ради в грудні, де лідери винесуть на обговорення все, що стосується бюджетних питань, щоб ухвалити рішення", – сказав Euractiv один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Джерело додало, що на саміті будуть розглядати одразу весь пакет підтримки України, включно з макрофінансовою допомогою на 50 мільярдів євро. Через значні кошти європейські дипломати прогнозують, що рішення "буде непростим".

Euractiv також нагадує, що опір збільшенню бюджету Європейського фонду миру може надійти щонайменше від Словаччини, де до влади незабаром прийде антиукраїнський Роберт Фіцо, й Угорщини, яка раніше публічно виступала проти розширення фонду для фінансування зброї для Києва.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюз уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.