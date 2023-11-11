Reuters: ЄС може не затвердити план військової підтримки України на 20 млрд євро 

План Європейського Союзу витратити до 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні зустрів опір з боку деяких країн ЄС і може не бути реалізованим у нинішньому вигляді.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував у липні створити спеціальний фонд для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 мільярдів євро.

За пропозицією, майбутній фонд має компенсувати державам-членам витрати на закупівлю й передання Україні боєприпасів, ракет і танків, а також фінансуватиме навчання українських військовослужбовців.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюз уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.

Міністри оборони ЄС готуються обговорити цей план у в Брюсселі у вівторок. Однак дипломати кажуть, що багато країн – в тому числі важковаговик ЄС Німеччина – висловили застереження щодо виділення таких великих сум на кілька років наперед.

"Я не збираюся поки що оголошувати цю ідею мертвою. Але, звичайно, завжди можна досягти поліпшень. У Німеччини було багато запитань ... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", – заявив у п'ятницю дипломат ЄС, який обіймає високу посаду, на умовах анонімності.

Уряди країн ЄС наголошують, що довгострокова військова допомога Євросоюзу має бути скоординована з пакетами безпеки, про які окремі країни-члени ведуть переговори з Києвом. Це ускладнює узгодження обсягу допомоги, поки переговори тривають. На саміті ЄС минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі слід зосередитися на таких двосторонніх пакетах.

Деякі члени ЄС також стверджують, що їм буде важко взяти на себе великі довгострокові зобов'язання через внутрішні бюджети обмежені.

"Для деяких країн-членів існує реальність державних фінансів", – сказав ще один дипломат ЄС.

Третій дипломат ЄС зазначив: ймовірність того, що початкова пропозиція Борреля буде прийнята, зменшується, але багато країн все ще хочуть, аби зобов'язання були на рівні ЄС.

Три дипломати припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов'язання щорічно, а не погоджувати план на більшу суму, розтягнуту на чотири роки.

Дебати щодо військової допомоги відбуваються в той час, коли країни ЄС також обговорюють пропозицію надати Україні 50 мільярдів євро економічної допомоги.

ЄС також стикається з проблемами щодо інших аспектів своєї військової допомоги Україні. Багато посадовців і дипломатів кажуть, що Євросоюз буде намагатися досягти мети постачання Києву 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет до березня наступного року.