Литва призывает сохранить помощь Украине оружием через Европейский фонд мира

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что без расширения Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого компенсируются поставки оружия Украине, малые государства ЕС испытывают трудности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ландсбергис сказал в интервью Politico.

Предостережение главы литовского МИД прозвучало в то время, как Венгрия блокирует попытку выделить на Европейский фонд мира дополнительные 20 миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине на последующие четыре года.

"Проблема заключается в том, что если ЕФМ больше не будет продолжать свою деятельность... маленькие страны, такие как моя, не смогут помогать Украине теми ресурсами, которые у нас есть", – пояснил он.

Лансбергис добавил, что беспокойство относительно политической поддержки Украины со стороны ЕС "очевидно" растет.

"Посмотрите на дебаты в Совете ЕС по иностранным делам, в Европейском совете, на дебаты о ЕФМ, о 20 миллиардах евро – все это невероятно сложно. Сначала была Венгрия, теперь все больше стран сомневаются, есть ли путь, по которому стоит идти", – заявил министр.

Он выразил готовность поддержать "адаптацию" Европейского фонда мира, чтобы учесть беспокойство колеблющихся стран. Речь идет в частности о большей прозрачности и связи с "реальными потребностями Украины".

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за отказа поддержать дополнительное финансирование для Украины, включая 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира.