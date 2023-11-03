Депутатки з грузинської опозиції закликали ЄС надати Грузії статус кандидата попри проблеми

Опозиційні депутатки парламенту Грузії звернулися до президентки Єврокомісії із закликом все ж надати країні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

13 депутаток закликали Урсулу фон дер Ляєн надати Грузії статус кандидата "попри те, що фундаментальні реформи ще слід здійснити, а зовнішньополітична сумісність Грузії з ЄС залишається недостатньою".

Вони наголошують, що членство у європейській родині – це цивілізаційний вибір грузинів, який підтримують 90% населення, і надання Грузії статусу кандидата особливо важливо на тлі зростаючих геополітичних загроз і зростаючого російського впливу всередині країни.

"Це рішення має забезпечити чітку основу для того, щоби країна могла здійснити конкретні кроки на шляху до успішного вступу у ЄС. Це буде стимулювати прихильників реформ всередині країни і збільшить можливості для інституціоналізації членства Грузії у ЄС", – пишуть депутатки.

"Водночас ми вважаємо, що офіційне рішення ЄС має супроводжуватися зближенням зовнішньої політики Грузії з європейською та фундаментальними реформами, які необхідні для демократії, безпеки та стабільності кожного громадянина", – додають вони.

Президентка Грузії раніше заявила, що відмова Тбілісі у статусі кандидата в ЄС стане великою перемогою Росії.

Як відомо, у 2022 році ЄС надав статус кандидата на членство Україні та Молдові, а щодо Грузії було лише визнано європейську перспективу. Єврокомісія тоді сказала, що кандидатський статус Грузії буде надано лише після проведення комплексу реформ.

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