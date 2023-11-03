Депутаты из грузинской оппозиции призвали ЕС предоставить Грузии статус кандидата, несмотря на проблемы

Оппозиционные депутаты парламента Грузии обратились к президенту Еврокомиссии с призывом все же предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

13 депутатов призвали Урсулу фон дер Ляйен предоставить Грузии статус кандидата, "несмотря на то, что фундаментальные реформы еще предстоит осуществить, а внешнеполитическая совместимость Грузии с ЕС остается недостаточной".

Они отмечают, что членство в европейской семье – это цивилизационный выбор грузин, который поддерживают 90% населения, и предоставление Грузии статуса кандидата особенно важно на фоне растущих геополитических угроз и растущего российского влияния внутри страны.

"Это решение должно обеспечить четкую основу для того, чтобы страна могла осуществить конкретные шаги на пути к успешному вступлению в ЕС. Это будет стимулировать сторонников реформ внутри страны и увеличит возможности для институционализации членства Грузии в ЕС", – пишут депутаты.

"В то же время мы считаем, что официальное решение ЕС должно сопровождаться сближением внешней политики Грузии с европейской и фундаментальными реформами, которые необходимы для демократии, безопасности и стабильности каждого гражданина", – добавляют они.

Президент Грузии ранее заявила, что отказ Тбилиси в статусе кандидата в ЕС станет большой победой России.

Как известно, в 2022 году ЕС предоставил статус кандидата на членство Украине и Молдове, а в отношении Грузии было лишь признано европейскую перспективу. Еврокомиссия тогда сказала, что кандидатский статус Грузии будет предоставлен только после проведения комплекса реформ.

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а также интервью "ЕвроПравды" с Хатией Деканоидзе: Правительство Грузии оставалось в "серой зоне", пока не получило четкое указание из Кремля.