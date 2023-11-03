Розвідка Естонії: ЗСУ завдають великих втрат РФ у районі Авдіївки

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що найближчими тижнями РФ продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки (Донецька область) до кінця року.

Про це повідомляє зведення естонської розвідки про перебіг війни РФ проти України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними відомства, окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, чому сприяла відносно суха погода, але ЗСУ чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони.

Зазначається, що здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям, завдяки цьому збиток ЗС РФ у техніці можна порівняти з втратами попередніх тижнів.

Естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп'янськ – Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка вказує, що в такий спосіб РФ змогла б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму. Крім того, російські війська намагаються скувати ЗСУ, щоб знизити їхній тиск на інших ділянках фронту.

У зведенні також ідеться про те, що українські захисники продовжують проводити рейди в Херсонській області з метою створення нових плацдармів на лівому березі Дніпра, де їм на руку під час форсування річки грає низька хмарність і тумани. Тим часом РФ на цій ділянці компенсує слабкість своїх сухопутних сил активізацією авіації.

Раніше розвідка Британії повідомила, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.

У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.