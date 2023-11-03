У Білому домі прокоментували статтю Залужного про війну в Україні

Білий дім підкреслив важливість продовження підтримки України після публікації статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу The Economist, де він заявив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам під час брифінгу заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, стаття головнокомандувача ЗСУ підкреслює, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну під час загарбницької війни, яку веде РФ.

"Я не можу... розповідати, що це призведе до появи цієї конкретної системи озброєнь чи нової спроможності. Ми розвиваємося, ми вже еволюціонували у тому, що надаємо Україні, так само, як еволюціонувала сама війна, і я підозрюю, що цей процес буде продовжуватись", – зазначив Кірбі.

Представник Білого дому додав, що адміністрації президента США Джо Байдена було б значно легше робити це, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування на підтримку України, тому що йдеться не лише про можливості для Києва.

"Значна частина цих коштів піде на поповнення можливостей Сполучених Штатів – на поповнення наших власних запасів озброєнь", – резюмував Кірбі.

В інтерв'ю The Economist Залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.

Нагадаємо, у четвер американська Палата представників, в якій республіканці мають більшість, схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, окремо від допомоги для України.

Демократи заявили, що такий підхід лише відтермінує надання допомоги Ізраїлю. Лідер сенатської більшості Чак Шумер, республіканець від штату Нью-Йорк, попередив, що "приголомшливо несерйозний" законопроєкт не має жодних шансів у Сенаті.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.

У попередженні Білого дому про накладення вето йдеться, що підхід Джонсона "не відповідає нагальності моменту" і створить небезпечний прецедент, вимагаючи виділення надзвичайних коштів за рахунок скорочень в інших сферах.