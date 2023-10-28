Розвідка Британії: втрати Росії під Авдіївкою ймовірно одні з найгірших за 2023 рік

Британська розвідка констатує, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 28 жовтня.

Розвідка зазначає, що під Авдіївкою росіяни задіяли частини до 8 бригад.

"Ці підрозділи ймовірно зазнали одних із найгірших показників втрат у російських військах за 2023 рік", – пишуть аналітики.

Вони відзначають, що російські "воєнкори" жорстко критикують тактику командування.

"Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для Росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні", – констатує розвідка.

У Білому домі зазначали, що мають інформацію про страти у російських підрозділах солдатів, які відмовлялися йти у наступ, і погрози розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії.

В естонському командуванні вважають, що Росія прагне отримати хоча б мінімальну ініціативу в Україні для створення всередині країни враження про успіхи у війні.