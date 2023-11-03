Розвідка Британії пояснила, чому ні ЗСУ, ні окупанти не можуть прорвати оборону противника

Ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо війни в Україні 3 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначають британські аналітики, операції останніх тижнів стали продовженням тенденції, виявленої ще на початку війни: баланс наземних бойових дій, за інших рівних умов, загалом складається на користь сил, що несуть оборону.

На півдні країни український наступ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій Росії, йдеться в огляді. У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

Головним чинником цього явища, швидше за все, стало відносне послаблення тактичної авіації, йдеться в огляді. Обидві сторони тримають надійну протиповітряну оборону, що не дозволяє бойовим літакам забезпечити ефективну повітряну підтримку штурмових дій.

Крім того, географічні масштаби конфлікту ускладнюють проведення наступальних операцій. Обом сторонам важко зібрати незадіяні ударні сили, здатні здійснити прорив, оскільки більша частина мобілізованих військ необхідна для утримання лінії зіткнення довжиною 1200 км.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.