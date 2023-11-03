12 государств просят Еврокомиссию поддержать установку малых ядерных реакторов в ЕС

12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Об этом сообщил французский портал Contexte со ссылкой на письмо 12-государств-членов, пишет "Европейская правда".

В письме Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция призывают Еврокомиссию создать "общеевропейский промышленный союз" ММР.

По их мнению, такой союз позволил бы укрепить "энергетический суверенитет и конкурентоспособность промышленности" Европейского Союза.

Государства указывают, что малые модульные реакторы могут стать "решением для производства электроэнергии без ископаемого топлива в 2030 году", а уже "к 2050 году ядерная энергетика может обеспечить ЕС до 150 гигаватт (ГВт)" электроэнергии, тогда как сейчас – 100 ГВт.

12 государств выразили надежду, что Европейский форум по ядерной энергетике, который состоится в Братиславе 6 и 7 ноября, "предоставит возможность достичь прогресса в этом направлении".

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.

Малые модульные реакторы имеют мощность до 300 МВт на энергоблок, то есть около трети от мощности традиционных ядерных реакторов. Благодаря своему размеру такие реакторы можно располагать в местах, не пригодных для более крупных АЭС.

Первый такой реактор на территории ЕС, как сообщалось, должен появиться в Румынии.