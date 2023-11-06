Що впливає на продовження американської підтримки України

Сполучені Штати вимушені надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути залишок фінансування, виділеного Конгресом раніше, якомога довше. Таку заяву минулого тижня зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент США Джо Байден подав на розгляд до Конгресу новий пакет майже на $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

Тепер питання подальшої допомоги Україні значною мірою залежить від рішення Палати представників Конгресу США, яка лише нещодавно вийшла із законодавчого паралічу, обравши спікером республіканця-трампіста Майка Джонсона.

Про те, які перспективи підтримки України в Палаті з новим лідерством, – у статті студента Єльського університету, репортера у Yale Daily News Юрія Стасюка Американська буря навколо України: від чого залежить продовження допомоги США.

Попри те, що більшість у Палаті представників досі готова голосувати за військову та фінансову допомогу Україні, саме спікер визначає, які законопроєкти та коли виноситимуться на розгляд Палати.

Тож саме від Джонсона залежатиме доля допомоги Україні.

Одразу після призначення на посаду Джонсон дещо пом'якшив свою риторику. Незважаючи на свої попередні голосування, у розмові з республіканцями Сенату США він заявив, що готовий розглянути надання допомоги Україні.

Джонсон, однак, наполіг на роз’єднанні пакетів допомоги Україні та Ізраїлю, всупереч планам Байдена та демократів і республіканців Сенату. Палата представників вже прийняла власний законопроєкт про допомогу Ізраїлю, без допомоги Україні, та надіслала його до Сенату.

У приватних розмовах Джонсон аргументує розділення допомоги Україні та Ізраїлю тим, що об’єднаний пакет не отримав би підтримку серед його однопартійців.

Але, у такому вигляді пакет допомоги Ізраїлю навряд чи перетвориться у закон. У Сенаті за нього не проголосують, а Байден пригрозив накласти вето.

Джонсон, однак, пообіцяв внести окремий законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні.

Він заявив, що допомога Україні буде підв’язана до додаткового фінансування безпеки на кордоні США з Мексикою, де тисячі мігрантів нелегально потрапляють до країни.

Для республіканців безпека кордону є однією з головних виборчих обіцянок. Поєднуючи ці два питання, Джонсон сподівається знайти підтримку чи принаймні уникнути опозиції від найрадикальніших конгресменів у його партії.

Демократи, хоч і не всі вони поділяють погляд, що додаткове фінансування захисту кордону вирішить міграційну кризу, все ж готові піти на компроміс і погодитись на це. Пакет Байдена зрештою теж включає посилення безпеки на кордоні.

Питанням буде розмір такого фінансування та інші умови, прикріплені до пакета. Прийнята Палатою допомога Ізраїлю показує, що Джонсон готовий зайти далеко у своїх вимогах.

Наразі республіканці й демократи Сенату працюють над новим двопартійним пакетом допомоги, що включатиме допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США – схожий до того, що запропонував Байден (на майже $105 млрд), але, ймовірно, з більшим фінансуванням кордону.

Байден, Джонсон та його однопартієць з Сенату Макконнелл повинні будуть розпочати переговори та знайти шлях до компромісу. Показовими індикаторами позицій стануть пакет про допомогу Україні, внесений в Палаті представників, а також всеохопний пакет у Сенаті, де сторони викладуть свої умови та бачення.

Ситуація ускладнюється і тим, що в США менш ніж за два тижні уряд може залишитись без фінансування.

Добра новина для України – це те, що ми досі маємо сильних союзників в обох партіях, котрі готові відстоювати допомогу країні.

Натомість поганою новиною є збереження впливу серед республіканців праворадикальних трампістів, на яких спікеру Джонсону потрібно буде увесь час озиратися, щоб не втратити посаду.

Докладніше – у матеріалі Юрія Стасюка Американська буря навколо України: від чого залежить продовження допомоги США.