Палата представників США нарешті обрала спікера – це республіканець-трампіст

Палата представників США в середу після кількох тижнів спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, представник штату Луїзіана й прихильник експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джонсон, який став четвертим номінантом від більшості на посаду спікера нижньої палати Конгресу США за останні три тижні, заручився підтримкою 220 однопартійців за мінімально необхідних 218. Усі присутні представники Демократичної партії США, як і в попередні рази, одностайно підтримали лідера фракції Хакіма Джеффріса.

Фото: скриншот трансляції

51-річний Майк Джонсон перебуває в Палаті представників із 2016 року й досі був заступником голови республіканської фракції. Він представляє один із найконсервативніших округів Луїзіани й сам вважається прихильником крайніх правих поглядів.

Майк Джонсон Фото: Getty Images

Джонсон також відомий підтримкою колишнього президента США Дональда Трампа, який схвалив його кандидатуру. Він очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в Палаті представників й просив Верховний суд США скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Ініціатива "Республіканці для України" поставила Майку Джонсону найнижчу оцінку в плані підтримки України – F. Він голосував лише за надання Україні ленд-лізу й послідовно підтримував ініціативи на скорочення допомоги Києву.

Нагадаємо, Палата представників залишалась без спікера з 3 жовтня, коли посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Після цього республіканці номінували ультраправого Джима Джордана й поміркованого Тома Еммера, але обидва через відсутність підтримки були змушені зняти свої кандидатури.

Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, без спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему. Саме тому особа спікера нижньої палати Конгресу має значення і для Києва.