Что влияет на продолжение американской поддержки Украины

Соединенные Штаты вынуждены предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть остаток финансирования, выделенного Конгрессом ранее, как можно дольше. Такое заявление на прошлой неделе сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден подал на рассмотрение в Конгресс новый пакет почти на $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.

Теперь вопрос дальнейшей помощи Украине в значительной степени зависит от решения Палаты представителей Конгресса США, которая лишь недавно вышла из законодательного паралича, избрав спикером республиканца-трамписта Майка Джонсона.

О том, какие перспективы поддержки Украины в Палате с новым лидерством, – в статье студента Йельского университета, репортера в Yale Daily News Юрия Стасюка Американская буря вокруг Украины: от чего зависит продолжение помощи США.

Несмотря на то, что большинство в Палате представителей до сих пор готово голосовать за военную и финансовую помощь Украине, именно спикер определяет, какие законопроекты и когда будут выноситься на рассмотрение Палаты.

Поэтому именно от Джонсона будет зависеть судьба помощи Украине.

Сразу после назначения на должность Джонсон несколько смягчил свою риторику. Несмотря на свои предыдущие голосования, в разговоре с республиканцами Сената США он заявил, что готов рассмотреть предоставление помощи Украине.

Джонсон, однако, настоял на разъединении пакетов помощи Украине и Израилю, вопреки планам Байдена и демократов и республиканцев Сената. Палата представителей уже приняла собственный законопроект о помощи Израилю, без помощи Украине, и направила его в Сенат.

В частных разговорах Джонсон аргументирует разделение помощи Украине и Израилю тем, что объединенный пакет не получил бы поддержку среди его однопартийцев.

Но, в таком виде пакет помощи Израилю вряд ли превратится в закон. В Сенате за него не проголосуют, а Байден пригрозил наложить вето.

Джонсон, однако, пообещал внести отдельный законопроект по финансированию помощи Украине.

Он заявил, что помощь Украине будет подвязана к дополнительному финансированию безопасности на границе США с Мексикой, где тысячи мигрантов нелегально попадают в страну.

Для республиканцев безопасность границы является одним из главных избирательных обещаний. Сочетая эти два вопроса, Джонсон надеется найти поддержку или хотя бы избежать оппозиции от самых радикальных конгрессменов в его партии.

Демократы, хотя и не все они разделяют взгляд, что дополнительное финансирование защиты границы решит миграционный кризис, все же готовы пойти на компромисс и согласиться на это. Пакет Байдена в конце концов тоже включает усиление безопасности на границе.

Вопросом будет размер такого финансирования и другие условия, прикрепленные к пакету. Принятая Палатой помощь Израилю показывает, что Джонсон готов зайти далеко в своих требованиях.

Сейчас республиканцы и демократы Сената работают над новым двухпартийным пакетом помощи, который будет включать помощь Украине, Израилю, Тайваню и усиление безопасности на южной границе США – похожий на тот, что предложил Байден (почти на $105 млрд), но, вероятно, с большим финансированием границы.

Байден, Джонсон и его однопартиец из Сената Макконнелл должны будут начать переговоры и найти путь к компромиссу. Показательными индикаторами позиций станут пакет о помощи Украине, внесенный в Палате представителей, а также всеобъемлющий пакет в Сенате, где стороны изложат свои условия и видение.

Ситуация осложняется и тем, что в США менее чем за две недели правительство может остаться без финансирования.

Хорошая новость для Украины – это то, что мы до сих пор имеем сильных союзников в обеих партиях, которые готовы отстаивать помощь стране.

Зато плохой новостью является сохранение влияния среди республиканцев праворадикальных трампистов, на которых спикеру Джонсону нужно будет все время оглядываться, чтобы не потерять должность.

Подробнее – в материале Юрия Стасюка Американская буря вокруг Украины: от чего зависит продолжение помощи США.