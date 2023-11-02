Новий спікер Палати представників заявив Сенату, що відкритий для допомоги Україні

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті, що він відкритий для виділення подальшої допомоги Україні, але спочатку Конгрес повинен окремо схвалити пакет підтримки Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Джонсон виступив на республіканській конференції Сенату під час закритого обіду, який тривав близько години в середу вдень. Він сказав, що готовий розглянути надання допомоги Україні, хоча сам у минулому голосував проти.

"Він дуже чітко дав зрозуміти, що розуміє, наскільки важливою є допомога Україні", – прокоментував заяву Джонсона сенатор Майк Раундс.

За словами кількох законодавців, які були на закритому обіді, Джонсон, утім, сказав, що допомога Ізраїлю повинна надаватися першою та окремо.

"Він сказав, що має розділити їх (законопроєкти щодо України та Ізраїлю. – Ред.) – він не може змусити свою більшість прийняти їх разом… Він хоче спочатку зайнятися Ізраїлем. А потім він сказав, що їхнім наступним напрямком діяльності буде Україна і кордон", – зазначив республіканський сенатор Джош Хоулі.

Позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру меншості Мітчу Макконнеллу, які хочуть об’єднати фінансування безпеки американського кордону, Ізраїлю, України та Тайваню.

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування для України.

Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

У Байдена дали зрозуміти, що президент накладе вето на окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, якщо він потрапить на його стіл.