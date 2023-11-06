ЄС і Китай уперше з 2019 року проведуть очний саміт

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підтвердила проведення саміту ЄС-Китай у грудні – він уперше з 2019 відбудеться в очному форматі.

Про це фон дер Ляєн заявила у промові до дипломатичного корпусу ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії згадала про саміт у контексті необхідності підтримувати канал комунікації між Брюсселем і Пекіном, аби суперництво між двома сторонами було "конструктивним, а не ворожим".

"Саме тому нам потрібні функціонуючі канали комунікації та дипломатія високого рівня. Це те, що я називаю зменшенням ризиків через дипломатію. І саме тому ми інвестували в інтенсивний діалог з Пекіном – від чотирьох діалогів на високому рівні до майбутнього саміту ЄС-Китай, який відбудеться за кілька тижнів", – сказала вона.

За даними Politico, cаміт відбудеться в Китаї, в ньому, окрім фон дер Ляєн, з європейського боку візьме участь голова Європейської ради Шарль Мішель. Із китайського боку саміт очолить або Сі Цзіньпін, або прем'єр-міністр КНР Лі Цянь.

Китай ще не оголосив конкретну дату й місце проведення переговорів.

Минулого місяця з візитом у КНР після кількох відтермінувань уперше на цій посаді приїхав високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

Під час візиту Боррель закликав Китай вплинути на Росію для припинення агресії в Україні, а також підтримати українську "формулу миру" для завершення війни.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.

Між тим, представник Китаю був відсутній на осатанній зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру", яка відбулась на Мальті.