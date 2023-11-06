ЕС и Китай впервые с 2019 года проведут очный саммит

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник подтвердила проведение саммита ЕС-Китай в декабре – он впервые с 2019 года состоится в очном формате.

Об этом фон дер Ляйен заявила в речи к дипломатическому корпусу ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии вспомнила о саммите в контексте необходимости поддерживать канал коммуникации между Брюсселем и Пекином, чтобы соперничество между двумя сторонами было "конструктивным, а не враждебным".

"Именно поэтому нам нужны функционирующие каналы коммуникации и дипломатия высокого уровня. Это то, что я называю уменьшением рисков через дипломатию. И именно поэтому мы инвестировали в интенсивный диалог с Пекином – от четырех диалогов на высоком уровне до предстоящего саммита ЕС-Китай, который состоится через несколько недель", – сказала она.

По данным Politico, саммит состоится в Китае, в нем, кроме фон дер Ляйен, с европейской стороны примет участие председатель Европейского совета Шарль Мишель. С китайской стороны саммит возглавит либо Си Цзиньпин, либо премьер-министр КНР Ли Цянь.

Китай еще не объявил конкретную дату и место проведения переговоров.

В прошлом месяце с визитом в КНР после нескольких отсрочек впервые на этом посту приехал высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Во время визита Боррель призвал Китай повлиять на Россию для прекращения агрессии в Украине, а также поддержать украинскую "формулу мира" для завершения войны.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.

Между тем, представитель Китая отсутствовал на последней встрече советников лидеров государств относительно украинской "формулы мира", которая состоялась на Мальте.