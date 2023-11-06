У Лондоні арештували екоактивістів, які пошкодили картину в Національній галереї

У Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху Just Stop Oil, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Також правоохоронці затримали ще десятки інших учасників акції, які заблокували центральну вулицю Лондона Вайтгол.

Двоє активістів розбили скло на картині молотками, після чого були заарештовані за підозрою у вандалізмі.

Antonio Olmos/The Observer

Столична поліція повідомила, що щонайменше 40 активістів, які "повільно маршували" Вайтголом, також були затримані, рух транспорту зупиняли на короткий час.

Також активісти лягли на дорогу і вишикувалися на тротуарах вздовж Вайтголу.

Just Stop Oil заявила, що понад 100 її прихильників заблокували Вайтгол з вимогою не видобувати більше нафти і газу.

Нагадаємо, минулого тижня в Німеччині радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" забруднили помаранчевою фарбою будівлю відомства федерального канцлера і в кількох місцях на фасаді написали "Олаф бреше".

Перед цим екоактивісти обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків. Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.