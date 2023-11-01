Екоактивісти вимазали фарбою будівлю офісу канцлера Німеччини

Радикальні екоактивісти з руху "Останнє покоління" у вівторок, 31 жовтня, забруднили помаранчевою фарбою будівлю відомства федерального канцлера і в кількох місцях на фасаді написали "Олаф бреше".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Загалом біля відомства канцлера зібралося близько 60-70 екоактивістів, деякі з них тримали в руках транспаранти з написами "Олаф бреше" та "Канцлер бреше про клімат".

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У дії демонстрантів втрутилася поліція, застосувавши проти декого з них фізичну силу. Декілька екоактивістів було затримано для подальшого встановлення їхніх особистих даних.

"Останнє покоління" дорікає канцлеру Олафу Шольцу та його уряду за буцімто провальну політику захисту клімату. Приводом для дій екоактивістів стало висловлювання Шольца, що заходи уряду щодо боротьби з "кліматичною катастрофою" є достатніми.

Рух "Останнє покоління" назвав цей вислів "брехнею, небезпечною для життя".

Акції, які проводять учасники руху, щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи. Так, екоактивісти обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, обливали фарбою Бранденбурзькі ворота, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків. Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Шольц називав вимоги екоактивістів цього радикального руху "беззмістовними".