В Лондоне арестовали экоактивистов, которые повредили картину в Национальной галерее

В Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Также правоохранители задержали еще десятки других участников акции, которые заблокировали центральную улицу Лондона Уайтгол.

Двое активистов разбили стекло на картине молотками, после чего были арестованы по подозрению в вандализме.

Antonio Olmos/The Observer

Столичная полиция сообщила, что по меньшей мере 40 активистов, которые "медленно маршировали" по Уайтхолу, также были задержаны, движение транспорта останавливали на короткое время.

Также активисты легли на дорогу и выстроились на тротуарах вдоль Уайтхола.

Just Stop Oil заявила, что более 100 ее сторонников заблокировали Уайтгол с требованием не добывать больше нефти и газа.

Напомним, на прошлой неделе в Германии радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" испачкали оранжевой краской здание ведомства федерального канцлера и в нескольких местах на фасаде написали "Олаф врет".

Перед этим они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, обливали краской Бранденбургские ворота, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов. Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.