Politico: Працівники Держдепу обурені позицією США щодо Ізраїлю

Співробітники Державного департаменту США у доповідній записці розкритикували підхід адміністрації Джо Байдена до війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, стверджуючи, що Вашингтон повинен бути готовий публічно критикувати й ізраїльтян.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

У доповідній записці містяться дві ключові вимоги: США повинні підтримати припинення вогню у секторі Гази й знайшли баланс між непублічними й та публічними заявами щодо Ізраїлю, зокрема критику ізраїльської військової тактики і його поводження з палестинцями.

На думку авторів документа, невідповідність між приватними й публічними заявами "сприяє формуванню у регіональній громадськості уявлення про те, що США є упередженим і нечесним гравцем, яке щонайкраще не сприяє, а щонайгірше – шкодить інтересам США в усьому світі".

"Ми повинні публічно критикувати порушення Ізраїлем міжнародних норм, таких як нездатність обмежити наступальні операції легітимними військовими цілями", – цитує записку Politico.

Видання зазначає, що кількість підписантів документу невідома, як і те, чи не був його вміст змінений і чи з ним ознайомились представники адміністрації Байдена.

Раніше і Білий дім, і держсекретар США Ентоні Блінкен відкинули вимоги припинення вогню, підтримуючи прагнення Ізраїлю ліквідувати угруповання ХАМАС, яке базується в секторі Гази.

Хоча адміністрація Байдена дедалі частіше публічно наголошує на важливості захисту цивільного населення й дотриманні міжнародного права, вона здебільшого уникає прямої публічної критики дій Ізраїлю.

Минулого місяця подібного листа адресували президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, де співробітники виконавчого органу ЄС висловили невдоволення її позицією стосовно ескалації на Близькому Сході.