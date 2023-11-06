Politico: Работники Госдепа возмущены позицией США по Израилю

Сотрудники Государственного департамента США в докладной записке раскритиковали подход администрации Джо Байдена к войне между Израилем и группировкой ХАМАС, утверждая, что Вашингтон должен быть готов публично критиковать и израильтян.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

В докладной записке содержатся два ключевых требования: США должны поддержать прекращение огня в секторе Газа и нашли баланс между непубличными и и публичными заявлениями в отношении Израиля, в частности критику израильской военной тактики и его обращения с палестинцами.

По мнению авторов документа, несоответствие между частными и публичными заявлениями "способствует формированию у региональной общественности представления о том, что США являются предвзятым и нечестным игроком, которое в лучшем случае не способствует, а в худшем – вредит интересам США во всем мире".

"Мы должны публично критиковать нарушение Израилем международных норм, таких как неспособность ограничить наступательные операции легитимными военными целями", – цитирует записку Politico.

Издание отмечает, что количество подписантов документа неизвестно, как и то, не было ли его содержание изменено и ознакомились ли с ним представители администрации Байдена.

Ранее и Белый дом, и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли требования прекращения огня, поддерживая стремление Израиля ликвидировать группировку ХАМАС, которая базируется в секторе Газа.

Хотя администрация Байдена все чаще публично подчеркивает важность защиты гражданского населения и соблюдения международного права, она в основном избегает прямой публичной критики действий Израиля.

В прошлом месяце подобное письмо было адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где сотрудники исполнительного органа ЕС выразили недовольство ее позицией относительно эскалации на Ближнем Востоке.