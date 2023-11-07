Держдеп відреагував на вбивство грузина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні

Державний департамент США відреагував на вбивство громадянина Грузії Тамаза Гінтурі в селі Кірбалі представниками російських окупаційних сил.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив речник відомства Метью Міллер.

За його словами, ця смерть є яскравим прикладом руйнувань, спричинених окупацією суверенної території Грузії та інших країн з боку Росії.

"США засуджують вбивство російськими окупаційними силами в Грузії громадянина Грузії Тамаза Гінтурі та висловлюють наші співчуття", – зазначив Міллер.

Як стало відомо, у понеділок в районі грузинського села Кірбалі, що поблизу межі з окупованим Цхінвальським регіоном (Південною Осетією), російські військові вбили громадянина Грузії під час спроби затримання.

За даними спецслужби, інцидент стався 6 листопада на окупованій території. Про загиблого відомо, що він місцевий мешканець літнього віку.

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за фактом вбивства громадянина Грузії та викрадення ще одного російськими військовими біля села Кірбалі.