Госдеп отреагировал на убийство грузина оккупантами РФ в Цхинвальском регионе

Государственный департамент США отреагировал на убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури в селе Кирбали представителями российских оккупационных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) заявил представитель ведомства Мэтью Миллер.

По его словам, эта смерть является ярким примером разрушений, вызванных оккупацией суверенной территории Грузии и других стран со стороны России.

"США осуждают убийство российскими оккупационными силами в Грузии гражданина Грузии Тамаза Гинтури и выражают наши соболезнования", – отметил Миллер.

Как стало известно, в понедельник в районе грузинского села Кирбали, что вблизи границы с оккупированным Цхинвальским регионом (Южной Осетией), российские военные убили гражданина Грузии при попытке задержания.

По данным спецслужбы, инцидент произошел 6 ноября на оккупированной территории. О погибшем известно, что он местный житель пожилого возраста.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту убийства гражданина Грузии и похищения еще одного российскими военными возле села Кирбали.