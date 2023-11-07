Ще одна німецька земля визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською

Управління з питань захисту конституції німецької землі Саксонія-Ангальт вирішило віднести партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") до категорії правоекстремістських організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Спецслужба ФРН дійшла висновку, що "АдН" у Саксонії-Ангальті неодноразово поширювала антимусульманські, расистські та антисемітські заяви, закликала до скасування парламентської демократії.

У своїй діяльності представники "Альтернативи для Німеччини" в цій землі також часто покликались на практики Третього Рейху, насамперед під час коронавірусних обмежень, і поширювали теорії змови.

"АдН" у Саксонії-Ангальті у відповідь уже заявила, що оголошення її правоекстремістською має на меті "позбавити права голосу цілі соціальні групи й підпорядкувати їх де-факто свавіллю".

Саксонія-Ангальт стала другою після Тюрингії землею Німеччини, де АдН була офіційно визнана правоекстремістською. З 2021 року земельні органи влади вже встановили посилений нагляд за партією через публічно декларовані нею ультраправі погляди.

Оголошення певної організації екстремістською з боку Управління з питань захисту Конституції ФРН означає, що спецслужби можуть застосовувати так звані негласні слідчі розшукові дії – наприклад прослуховування чи стеження – за спрощеною процедурою.

Згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

В останні місяці ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

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