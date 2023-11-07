Еще одна немецкая земля признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской

Управление по вопросам защиты конституции немецкой земли Саксония-Анхальт решило отнести партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") к категории правоэкстремистских организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Спецслужба ФРГ пришла к выводу, что "АдГ" в Саксонии-Анхальте неоднократно распространяла антимусульманские, расистские и антисемитские заявления, призывала к отмене парламентской демократии.

В своей деятельности представители "Альтернативы для Германии" в этой земле также часто ссылались на практики Третьего Рейха, прежде всего во время коронавирусных ограничений, и распространяли теории заговора.

"АдГ" в Саксонии-Анхальти в ответ уже заявила, что объявление ее правоэкстремистской имеет целью "лишить права голоса целые социальные группы и подчинить их де-факто произволу".

Саксония-Анхальт стала второй после Тюрингии землей Германии, где "АдГ" была официально признана правоэкстремистской. С 2021 года земельные органы власти уже установили усиленный надзор за партией из-за публично декларируемых ею ультраправых взглядов.

Объявление определенной организации экстремистской со стороны Управления по вопросам защиты Конституции ФРГ означает, что спецслужбы могут применять так называемые негласные следственные розыскные действия – например прослушивание или слежка – по упрощенной процедуре.

Согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

В последние месяцы ультраправая партия "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

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