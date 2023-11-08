Посол ЄС упевнена, що саміт одностайно схвалить відкриття переговорів з Україною

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала можливість сценарію, за якого одна чи дві країни можуть на саміті ЄС заблокувати рішення про відкриття переговорів про вступ із Києвом.

Про це Матернова сказала в етері телемарафону, пише "Європейська правда".

Посол нагадала, що в минулому, коли ухвалювались рішення стосовно розширення Євросоюзу, траплялись ситуації, "коли одна чи інша країна не підтримувала наступний крок".

"Наприклад, це було щодо Північної Македонії. Таке ставалось кілька разів", – пояснила вона. Країна отримала рекомендацію ще у 2020 році, але політичне рішення про відкриття переговорів очікується лише в грудні 2023-го.

За словами Матернової, в такому разі "повинні відбутись консультації", суть яких вона не конкретизувала.

"Тож невдачі бувають. Це Європейський Союз, у ньому 27 держав-членів, і рішення вимагають одностайності. Інколи це важко. Але я маю всі очікування, що це буде одностайне рішення на вашу користь у грудні. Бо ви справді виконали надзвичайну роботу", – підкреслила вона.

Зазначимо, що у рекомендації Єврокомісії для остаточного "зеленого світла" для відкриття переговорів про вступ Україна має ухвалити закон, що враховує "решту рекомендацій" Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із законом про наменшини та освіту.

Угорщина не приховує, що саме вона вимагає цього як передумову початку переговорів.

Більше про те, що означає сьогоднішнє рішення Європейської комісії, читайте у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка: Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС.