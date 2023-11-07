Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Про це він заявив в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", – сказав він, додавши однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив.

"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", – заявив Орбан, відповідаючи на питання, чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним", – заявив Орбан. Він має на увазі нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою. Таким чином, діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні, занепокоєні в Угорщині.

"Ми не можемо з цим змиритися", – заявив Балаш Орбан.

"Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", – наголосив він.

За даними "Радіо Свобода", Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Cеред не повністю виконаних критеріїв – реформи законодавства щодо нацменшин.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв.