Посол ЕС уверена, что саммит единогласно одобрит открытие переговоров с Украиной

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала возможность сценария, при котором одна или две страны могут на саммите ЕС заблокировать решение об открытии переговоров о вступлении с Киевом.

Об этом Матернова сказала в эфире телемарафона, пишет "Европейская правда".

Посол напомнила, что в прошлом, когда принимались решения по расширению Евросоюза, случались ситуации, "когда одна или другая страна не поддерживала следующий шаг".

"Например, это было по Северной Македонии. Такое происходило несколько раз", – пояснила она. Страна получила рекомендацию еще в 2020 году, но политическое решение об открытии переговоров ожидается только в декабре 2023-го.

По словам Матерновой, в таком случае "должны состояться консультации", суть которых она не конкретизировала.

"Поэтому неудачи бывают. Это Европейский Союз, в нем 27 государств-членов, и решения требуют единодушия. Иногда это трудно. Но я имею все ожидания, что это будет единогласное решение в вашу пользу в декабре. Потому что вы действительно выполнили чрезвычайную работу", – подчеркнула она.

Отметим, что в рекомендации Еврокомиссии для окончательного "зеленого света" для открытия переговоров о вступлении Украина должна принять закон, учитывающий "остальные рекомендации" Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о наменшинствах и образовании.

Венгрия не скрывает, что именно она требует этого как предусловие для начала переговоров.

Больше о том, что означает сегодняшнее решение Европейской комиссии, читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко: Желтый свет для Украины: что решила Еврокомиссия и начнутся ли переговоры о вступлении в ЕС.