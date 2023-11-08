В ОПУ кажуть, що готові змінити закон про освіту на фоні "угорських" вимог ЄС

В Офісі президента України розповіли, що готові змінювати закон про освіту для виконання вимог Євросоюзу, але так, що не вбачають у цьому виконання "ультиматуму" Угорщини.

Як повідомляє "Інтерфакс Україна", пише "Європейська правда", про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного марафону.

Жовква зазначив, що у Раді вже очікує розгляду проєкт змін до закону про освіту, але Київ не вважає такі дії України виконанням угорського ультиматуму.

"Якщо говорити про питання освіти, ми готові. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про певні зміни – знову-таки важливо: на виконання рекомендацій Венеціанської комісії, а не "хотілок" тієї чи іншої держави", – зазначив він.

За словами Жовкви, ухваливши закон про нацменшини, Україна виконала майже всі рекомендації Венеціанської комісії і готова виконати ті, що залишилися.

"Можу анонсувати: думаю, що ми не чекатимемо грудня, уже в листопаді – тут залежить усе від Верховної Ради... Президент тісно працює з парламентом щодо того, щоб відповідні законодавчі зміни, які ще залишилося внести за цими рекомендаціями, були внесені. Щоб ми, як і завжди, спрацювали з випередженням графіка", – додав Жовква.

Зазначимо, що у рекомендації Єврокомісії для остаточного "зеленого світла" для відкриття переговорів про вступ Україна має ухвалити закон, що враховує "решту рекомендацій" Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із законом про наменшини та освіту.

Угорщина не приховує, що саме вона вимагає цього як передумову початку переговорів.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України вважає, що політичні заяви Будапешта "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.