Єврокомісія пояснила, чого вимагає від України щодо нацменшин

Єврокомісія у звіті щодо розширення пояснила, яких кроків очікує від України у частині реформи законодавства щодо нацменшин на шляху до членства в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У документі зазначено, що Україна зобов’язана внести зміни до законів, які стосуються прав національних меншин.

"Відповідно до прикінцевих положень нової редакції Закону про нацменшини (спільноти), Кабінет міністрів зобов'язаний протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону підготувати та подати на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до законів "Про освіту", "Про державну мову" та "Про засоби масової інформації", – наголошено в документі.

Єврокомісія також підкреслює, що Україна має виконати решту рекомендацій "Венеційки".

"Україна має ухвалити закон, що враховує решту рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із Законом про національні меншини, а також рекомендації Венеційської комісії, пов'язані із законами про державну мову, засоби масової інформації та освіту", – йдеться в документі.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.

Водночас Угорщина заявила, що блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала "ЄвроПравді", що політичні заяви Будапешта про "блокаду вступу" України до ЄС "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.