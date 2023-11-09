Премьер Британии не согласовывал резонансную статью главы МВД о пропалестинских протестах
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласовывал статью министра внутренних дел Суэллы Браверман, в которой она критикует полицию за снисходительность к пропалестинским активистам.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьера, информирует "Европейская правда".
По словам представителя, статья не была согласована с офисом Сунака.
На вопрос, доверяет ли премьер Браверман, представитель ответил утвердительно.
"Мы изучаем детали того, что произошло в этом конкретном случае", – сказал спикер.
Представитель Сунака подчеркнул, что существует установленный порядок взаимодействия министров со СМИ, в частности, члены правительства могут публиковаться в изданиях, если статья не противоречит их обязанности коллективной ответственности за политику правительства.
В кодексе поведения также указано, что большие интервью и выступления в СМИ должны быть согласованы с офисом Сунака.
Он добавил, что Сунак верит в то, что полиция будет работать на демонстрациях без предубеждений.
Напомним, в выпуске газеты Times Браверман обвинила полицию в том, что та действует более снисходительно по отношению к пропалестинским демонстрантам и сторонникам движения Black Lives Matter, чем к правым протестующим или футбольным хулиганам.
Перед этим стало известно, что правительство Великобритании подготовило законодательные изменения, которые предлагают охватить определением экстремизма всех, кто "подрывает" институты страны и ее ценности.