ЗМІ: Британія хоче суттєво розширити визначення "екстремізму"

Уряд Великої Британії підготував законодавчі зміни, які пропонують охопити визначенням екстремізму всіх, хто "підриває" інститути країни та її цінності, що викликало побоювання стосовно можливих обмежень свободи слова.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась газета The Observer.

Підготовлені зміни передбачають, що екстремізмом стане просування будь-якої ідеології, яка має на меті "повалити або підірвати демократію Британії, її інститути і цінності, загрожувати правам окремих осіб або створити сприятливе середовище для радикалізації, злочинів на ґрунті ненависті й тероризму".

Для порівняння, чинне визначення екстремізму, затверджене в 2011 році, визначає його як "активну опозицію до основоположних британських цінностей, зокрема демократії, верховенству права, індивідуальної свободи, а також взаємоповаги й толерантності до різних вірувань і переконань".

Деякі британські урядовці непокояться, що запропоноване більш широке визначення може бути використане проти законних організацій, які виступають проти окремих органів влади.

"Занепокоєння викликає те, що це є наступом на свободу слова. Визначення занадто широке і під нього підпадають легітимні організації та особи", – цитує The Observer одного зі співрозмовників.

У документі, з яким ознайомилась газета, перерахована низка організацій, які, на думку розробників оновленого визначення екстремізму, відповідають йому. Це зокрема Мусульманська рада Британії та "Палестинська дія", які раніше брали участь у заходах владної Консервативної партії.

7 листопада король Британії Чарльз ІІІ виголосить традиційну промову в межах церемонії відкриття нової сесії парламенту, коли має оголосити пріоритети уряду країни. Там зокрема можуть бути згадані й зміни до положень про боротьбу з екстремізмом.

Як зауважує The Observer, інформація про плани британського уряду розширити визначення екстремізму з’явилась на тлі низки пропалестинських демонстрацій у Лондоні на тлі війни Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Минулого тижня міністерка внутрішніх справ Британії Суелла Браверман назвала пропалестинські демонстрації в Лондоні "маршами ненависті", а під час останньої з них арештували 11 людей.