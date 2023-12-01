В Словакии перенаправят средства ЕС для борьбы с дезинформацией на ремонт крыши

В Словакии проекты, направленные на борьбу с дезинформацией и усиление медиаобразования, останутся без финансирования, поскольку Минкульт решил перенаправить 300 000 евро на финансирование ЕС на ремонт крыши Словацкой филармонии и поддержку библиотеки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Поскольку срок реализации проектов, на которые изначально были направлены средства ЕС, истекал до конца года, министр культуры Мартина Шимковичева решила перераспределить средства, ссылаясь на нехватку времени.

"Министерство культуры искало другие пути эффективного использования этих средств и решило изменить целевое назначение этих ресурсов. Это изменение пойдет на пользу Словацкой филармонии и Университетской библиотеке в Братиславе", – сказала Шимковичова.

Дезинформация является серьезной проблемой в Словакии, поскольку словаки являются одними из самых склонных к вере в теории заговора в ЕС.

Даже сама министр уже давно стала известным распространителем дезинформации в Словакии. В своих видео она предупреждает об "угрозе химических следов", а за месяц до выборов опубликовала мистификацию о том, что ЕС хочет запретить туалетную бумагу и заменить ее соломой.

На вопрос, хочет ли ее министерство продолжать борьбу с дезинформацией, Шимковичова ответила: "Да, мы безусловно хотим продолжать. Но в несколько ином спектре, чем тот, что был установлен до сих пор".

Конкурсы, на которые изначально предназначалось финансирование ЕС, сосредотачивались, среди прочего, на медиаобразовании с помощью вебинаров, публикаций и исследований.

Среди них был проект Даниэля Отка из Театрального центра в городе Мартин, который имел целью рассказать старшеклассникам о тоталитарных режимах и мистификациях в социальных сетях. Отко считает действия министерства непрофессиональными.

"Я хотел бы, чтобы люди, которые работали над борьбой с дезинформацией и помогали в медиаобразовании, теперь были еще более преданы своему делу и делали его как можно лучше", – сказал он.

СМИ также ранее обращали внимание, что Мартина Шимковичова сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

А до недавнего времени в Минкульте Словакии работал чиновник, который предлагал провозгласить Иисуса Христа королем Словакии.