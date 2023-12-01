ЄС зобов’язав Meta детальніше пояснити, як платформа запобігає сексуальним домаганням до дітей

Єврокомісія вимагає від компанії Meta до 22 грудня детально пояснити, які заходи вживають для недопущення сексуальних домагань до неповнолітніх у роботі застосунку Instagram.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Єврокомісія у жовтні надіслала перший запит щодо заходів протидії поширенню контенту, пов’язаного з тероризмом і насильницькими діями, а після того – щодо заходів, які платформа вживає для недопущення сексуальних домагань до неповнолітніх.

Тепер Єврокомісія просить до 22 грудня надати детальні роз’яснення щодо того, як запобіжники працюють в Instagram. У тому числі запитують інформацію про роботу алгоритмів рекомендації і підсилення потенційно шкідливого контенту.

Подібні запити отримали також компанії-власниці TikTok та X.

Запити пов’язані з правилами, викладеними в Акті Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня.

Він вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Також Meta заборонили збирати рекламні дані користувачів на території ЄС.